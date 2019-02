Der Software-Riese Microsoft (WKN:850747) veröffentlichte am 30. Januar die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019 und verzeichnete einen Gewinn pro Aktie von 1,10 US-Dollar und einen Umsatz von 32,47 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 12,3 % bzw. 14,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das sind ziemlich gute Zahlen für so ein großes und etabliertes Unternehmen wie Microsoft. Das Unternehmen war von einem Umsatz in der Größenordnung zwischen 29,4 Mrd. US-Dollar und 30,1 ...

