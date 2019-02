Die thailändische Prinzessin Ubolratana wird wohl doch nicht zur Parlamentswahl antreten. Der König bezeichnete den Vorstoß seiner Schwester als "unangemessen".

In Thailand steht die älteste Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratana, mit ihrer Kandidatur für das Amt der Premierministerin vor dem Aus. Nach einem Machtwort von König Maha Vajiralongkorn kündigte die Partei, die die 67-Jährige unterstützt, am Samstag eine Pause vom Wahlkampf an, um die neue Lage zu analysieren. Die Prinzessin bedankte ...

