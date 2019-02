MDax: Ist der Index ein Outperformer oder Taschenspieler?

Der MDax hat durch den Anstieg bis zur 0.62-Linie (22.911 Punkte) meine jüngste Prognose nahezu bilderbuchhaft nachvollzogen. Mit dieser Performance bestätigt das Aktienbarometer auch meine langfristige Sichtweise, wie ich diese an den kommenden Tagen in meiner aktualisierten Langzeitausgabe aufzeigen werde. An der Grundaussage hat sich, in Bezug auf den inzwischen fast einem Jahr alten Szenario (oberer Chart) so gut wie nichts verändert. Nach wie vor bewegt sich der kleine Dax in einer völlig ...

