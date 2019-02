Apple korrigierte am Freitag minimal. Die Werte des Kultunternehmens konnten sich jedoch in der Euro-Zone noch bei oder sogar etwas über 150 Euro halten. Diese Grenze gilt als relativ bedeutend, insofern die Aktie erst vor kurzer Zeit hierüber geklettert war und in der Vergangenheit einige Male mit dieser Hürde kämpfte. Deshalb gehen die Analysten unverändert von steigenden Notierungen aus. Die charttechnische Sicht erlaubt mangels deutlicher Widerstände die Vorstellung, der Kurs könne in Richtung ... (Frank Holbaum)

