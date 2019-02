Ein ehemaliger Mentor von Mark Zuckerberg hat ein Buch geschrieben. Es geht mit dem Facebook-Gründer hart ins Gericht. Doch wie glaubwürdig ist sein Autor?

Eigentlich ist Roger McNamee an Facebooks Aufstieg schuld. Auf Seite 14 seines am Dienstag veröffentlichten und nicht nur im Silicon Valley herbeigefieberten Bestsellers "Zucked - Waking up to the Facebook Catastrophe" beschreibt der einflussreiche Wagnisfinanzierer, wie ihn im Frühsommer 2006 der damals 22-jährige Gründer von Facebook aufsucht, um eine für ihn "existenzielle Krise" zu diskutieren. Es ist die erste persönliche Begegnung der beiden. Bevor Zuckerberg - Spitzname Zuck - sein Problem überhaupt vorbringen kann, nimmt McNamee es vorweg. Microsoft oder Yahoo, so spekuliert er, hätten eine Milliarde Dollar geboten, um das soziale Netzwerk zu kaufen. Freunde, Verwandte, Mitarbeiter und Gesellschafter würden den jungen Gründer beschwören, die Offerte anzunehmen. Schließlich ist er auf einen Schlag 650 Millionen Dollar schwer. Echtes Geld, keine fiktive Zahl in der Kalkulation eines Investors.

Zuckerberg ist perplex. Genau das ist geschehen. Yahoo will Facebook kaufen. McNamee argumentiert dagegen: "Es ist Dein Unternehmen, aber ich denke, Du solltest nicht verkaufen. Ein Konzern wird Facebook verpfuschen. Ich glaube, dass Du das wichtigste Unternehmen seit Google vorantreibst und es nicht mehr lange dauern wird, bevor es größer ist als Google heute. Du hast zwei Vorteile gegenüber den früheren sozialen Medien Plattformen: Du bestehst auf realer Identität und gibst Konsumenten Kontrolle über deren Datenschutz-Einstellungen."

Will Zuckerberg überhaupt verkaufen? "Ich will niemanden enttäuschen", soll der Facebook-Chef entgegnet haben. Die Yahoo-Offerte wird abgewehrt. Auch weil das Unternehmen zu wenig bietet und Zuckerberg deshalb die verkaufswilligen Gesellschafter überstimmen kann.

In einem hat McNamee recht behalten. Yahoo hätte Facebook vermasselt. Im Sommer 2005 - ein Jahr vor dem Treffen der beiden - kaufte Medienzar Rupert Murdoch das soziale Netzwerk MySpace für 580 Millionen Dollar. MySpace ist zu dem Zeitpunkt größer und populärer als Facebook, das deshalb Probleme hat, Talente anzuwerben. Innerhalb weniger Jahre ruinieren Murdochs Manager MySpace, während Facebook durchstartet. Yahoo gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Die kläglichen Reste werden gerade von der Telefongesellschaft Verizon gefleddert, genauso wie AOL. Wo sich McNamee allerdings getäuscht hat, ist die Sorgfalt von Facebook beim Prüfen von Identitäten und Zuckerbergs Umgang mit Privatsphäre.Deshalb ...

