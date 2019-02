Paris - Der bekannte Zeichner und Illustrator Tomi Ungerer ist im Alter von 87 Jahren ist gestorben. Ungerer verschied bei seiner Tochter in Irland, wie mehrere französische Medien berichten.



Der Uhrmacher-Sohn Tomi Ungerer, der als Jean-Thomas am 28. November 1931 in Strassburg geboren wurde, hat mehr als 150 Bücher geschrieben und illustriert und etwa 40'000 Zeichnungen, über 300 Plakate, Dutzende Ölbilder, Lithographien und Skulpturen geschaffen. Ungerer gehörte zu den wenigen Künstlern in Frankreich, die zu Lebzeiten ein eigenes Museum erhalten haben. Seit 2007 gibt es in Strassburg das Tomi-Ungerer-Museum.

Kinderbücher…

Bekannt geworden ist der Elsässer vor allem mit seinen Kinderbüchern wie die "Die drei Räuber". Im deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...