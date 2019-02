Ob da ein Zusammenhang besteht zwischen dieser Meldung und der Neuigkeit zum Rechtsstreit mit Janssen Biotech sowie Genmab A/S? Morphosys hatte angekündigt, das "Board of Directors" der US-Tochter MorphoSys US Inc. zu erweitern. Und zwar soll David Trexler als President und Board-Mitglied hinzukommen. Er soll beim weiteren Aufbau der US-Tochter helfen mit dem Fokus auf die geplante Kommerzialisierung von MOR2018 in den Vereinigten Staaten, wie es von Morphosys sinngemäß hieß. Einige Tage vorher ... (Peter Niedermeyer)

