Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Berlin, Richard Grenell, hat das Festhalten der Bundesregierung am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 verurteilt. "Wenn Deutschland wirklich wegen russischer Nuklearwaffen besorgt ist, sollte es dann nicht darauf verzichten, Moskau mehr Einfluss zu geben, indem es russisches Gas kauft?", sagte Grenell der "Welt am Sonntag".

Washington stehe in dieser Frage auf der Seite des EU-Parlaments und von 16 europäischen Staaten, die gegen den Bau der Pipeline seien, erklärte der US-Botschafter, der als enger Vertrauter des US-Präsidenten Donald Trump gilt. "Und lassen Sie mich eines deutlich machen: Wir sind nicht grundsätzlich gegen russisches Gas in Europa. Wie sind aber gegen zu viel russisches Gas, das unsere Partner in die Abhängigkeit treibt. Wir waren einverstanden mit Nord Stream 1, aber Nord Stream 2 geht zu weit", so Grenell weiter.