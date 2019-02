Ein unkontrollierter Austritt der Briten aus der EU hätte schwerwiegende Konsequenzen für zahlreiche deutsche Beschäftigte. Vor allem Automobilstandorte wären betroffen.

Ökonomen sehen einem Pressebericht zufolge für den Fall eines harten Brexits mehr als 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), wie die "Welt am Sonntag" vorab berichtete. ...

