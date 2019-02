Das Elektroautounternehmen Tesla (WKN:A1CX3T) übernimmt das Batterietechnologieunternehmen Maxwell Technologies (WKN:867584) in einer Allstock-Transaktion im Wert von 218 Mio. US-Dollar, kündigte Maxwell in einer Pressemitteilung am Montag an. Die Übernahme, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 oder kurz danach abgeschlossen sein wird, kommt, da Tesla die Produktio erhöht und darauf abzielt, die Kosten für seine Batterien zu senken, um billigere Versionen seines Model 3 auf den Markt zu bringen. ...

