Anleger, die aktiv in Einzelwerte investieren, wollen natürlich am Ende möglichst besser als der breite Markt abschneiden. In allen anderen Fällen würde sich ansonsten der gesamte Aufwand nicht lohnen, denn heutzutage ist es mittels ETFs sehr einfach und stressfrei, die Performance von Indizes zu erreichen. Eine Strategie zur Auswahl von Einzelwerten, die sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich herausgestellt hat, stammt von Susan Levermann. Welche Kriterien sie zur Auswahl berücksichtigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...