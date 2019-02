NEL ASA hat in den vergangenen Tagen einige Abstriche machen müssen. Die Aktie ist aus Sicht der Analysten nunmehr in ein schwierigeres Umfeld geraten, aus dem heraus steigende Kurse unwahrscheinlicher geworden sind. Ohne nennenswerte neue Nachrichten, die einen wirtschaftlich neuen Kurs hätten bedeuten können, ging es für die Aktie binnen einer Woche um etwa 8 % nach unten. Das hat am statistisch übergeordneten Trend noch nicht viel geändert. Denn die Aktie ist weiterhin gut aufgestellt. Der ... (Frank Holbaum)

