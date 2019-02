Die Niederlande haben eines der besten Rentensysteme der Welt. Im Interview erzählt der Chef des Verbandes der Pensionsfonds, Gerard Riemen, was Deutschland davon vielleicht lernen kann.

WirtschaftsWoche: Das niederländische Rentensystem gilt als eines der besten der Welt. Was können wir von Ihnen lernen?Gerard Riemen: Ich muss gestehen, ich war sehr überrascht, als ich die Zahlen zu Altersarmut in Deutschland gesehen habe. Wie können in der größten Volkswirtschaft Europas, der es so gut geht, so viele ältere Menschen in Armut leben? Ich sage trotzdem immer, kein Land sollte unser System kopieren. Es beinhaltet so viele Elemente, die historisch und kulturell gewachsen sind. Wenn überhaupt, sollten andere Länder sich nur die einzelnen Elemente ansehen.

Welche Elemente wären das?Wir haben eine sehr gute Kombination aus zwei Säulen: Die erste Säule ist die Grundrente, die wirklich jeder bekommt. Und wir haben eine zweite Säule, die ebenfalls verpflichtend ist, zumindest für Angestellte. Beides zusammen führt dazu, dass unsere Ersatzrate bei über 90 Prozent liegt. Die erste Säule basiert auf dem Umlageverfahren, die zweite ist kapitalfinanziert. Im Moment haben wir in der zweiten Säule einige Probleme, aber in der ersten Säule funktioniert alles gut. In den späten 80er-jahren war es genau andersherum. Das ist das Schöne an unserem System. Natürlich, es ist paradiesisch, wenn beide Säulen gut laufen, aber wenn eine Säule schwächelt, kann die andere das ausgleichen.

Wenn Deutschland nur eine Säule übernehmen könnte, welche wäre in Ihren Augen wichtiger, Grundrente oder verpflichtende Betriebsrente?Es ist am wichtigsten, eine Grundlage zu schaffen, insofern die Grundrente. Die gibt Stabilität und damit überhaupt erst die Grundlage, um über eine zweite Säule zu diskutieren. Hinzu kommt: Wenn sie eine Grundrente haben, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, ein annehmbares Leben zu führen, ohne andere Unterstützung durch den Staat in Anspruch nehmen zu müssen, entlastet das auch ...

