Nach einer etwas längeren Pause schauen wir uns heute wieder einmal den französischen Leitindex an. Der CAC 40 feierte in den letzten Handelswochen zunächst ein starkes Comeback, musste in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche allerdings dem hohen Tempo Tribut zollen. Mit anderen Worten: Der Zwischenrally ging ein wenig die Puste aus und das Abtauchen unter die 5.000er Marke ist durchaus ...

