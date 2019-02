Alibaba konnte am Freitag den Rutsch der zurückliegenden Tage wieder auffangen. Die Aktie gewann in der Euro-Zone schon wieder etwa 1 % hinzu. Dies hat die Sorge vor einem weiteren Abgleiten in den Abwärtstrend reduziert. Denn: Die Aktie stand unter Verdacht, unter dem laufenden Handelsstreit zwischen den USA und China zu leiden. Dies jedoch ist offenbar kein Thema an den Märkten. Die Kursentwicklung innerhalb der vergangenen Woche war insgesamt neutral. Der Wert hat zudem binnen eines Monats ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...