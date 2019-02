Unterföhring (ots) -



Ein Schwergewichts-Boxer im Tortenwunderland: "Meine Kinder haben mir den Vogel gezeigt", verrät Axel Schulz. "Sie meinten: Du und Backen? Das geht ja gar nicht zusammen." Ist das die nötige Motivationsspritze, die den Ex-Box-Champion am Ofen zur Höchstleistung treibt? Oder behalten seine Töchter Recht - Kuchen-Knock-Out in Runde eins? Die Antwort gibt's bei "Das große Promibacken" ab 13. Februar 2019 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.



Ganache misslungen, Mehl vergessen und aus Versehen die Grillfunktion des Backofens eingestellt: "Ich heule gleich", gesteht Youtube-Star Sami Slimani. Kann er seine Kuchen und sich selbst trotzdem in die nächste Runde retten? Oder nutzen seine Konkurrenten Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner, Schauspieler und Moderator Ingolf Lück, Sänger Gil Ofarim, Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle sowie Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandao die Gunst der Stunde? Welcher dieser acht Promis überzeugt die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bis zum Ende und holt sich den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck? Moderiert wird die dritte Staffel von "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes.



"Das große Promibacken", dritte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 13. Februar 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.



