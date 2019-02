Facebook ist in den vergangenen Wochen wieder deutlich stärker geworden. Am Freitag schloss der Kurs zwar niedriger als am Tag zuvor, dennoch hat sich aus Sicht der charttechnischen Trendanalyse ein klarer Trendwechsel ergeben. Dieser könne sogar bis zu Notierungen von mehr als 170 Euro bzw. dann sogar 175 Euro führen, so die Auffassung der Chartanalysten.

Das Tief ist mit einem Plus von 22 % binnen eines Monats endgültig überwunden. Unterstützungen finden sich demnach bereits in Höhe von 144 ... (Frank Holbaum)

