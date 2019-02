Eine neue Studie zeigt: Apple Pay sorgt dafür, dass kontaktloses Zahlen in Deutschland bekannter und beliebter wird. Darüber kann sich sogar Konkurrent Google freuen. Doch es gibt Hemmnisse - vor allem bei den Nutzern.

"Einfach. Sicher. Bezahlen." So wirbt Apple in Deutschland für "Apple Pay". Dabei war die Einführung des Dienstes für kontaktloses Zahlen in Deutschland alles andere als "einfach". Mehrmals wurde sie verschoben. Erst mehr als vier Jahre nach dem Start in den USA konnten auch Nutzer hierzulande an der Kasse mit dem iPhone bezahlen. Das war Mitte Dezember. Zwei Monate später kennt der Großteil der Apple-Nutzer das System zwar, ganz verstanden haben es viele Nutzer allerdings noch nicht.

Das geht aus einer Neuauflage der "Mobile Payment Studie" des Marktforschungsinstituts Skopos hervor. Diese lag der WirtschaftsWoche vor der Veröffentlichung vor. Im Oktober 2018 wurde die Studie erstmals durchgeführt. Befragt wurden in beiden Fällen iOS- sowie Android-Nutzer zu Apple Pay und Google Pay.

Im Oktober gaben acht Prozent der iPhone-Nutzer an, Apple Pay definitiv zu nutzen, sobald der Dienst verfügbar ist. Zwei Monate nach dem Deutschlandstart hat es der Konzern laut der Studie tatsächlich geschafft, diese acht Prozent der Interessierten zu Nutzern zu machen. "Dadurch, dass der Start von Apple Pay ständig nach hinten verschoben wurde, ist das Interesse der Nutzer eigentlich nur noch stärker geweckt worden, weil sie den Dienst beinahe sehnsüchtig erwartet haben", sagt Tillmann Faber, Research Director bei Skopos.

Ein - wohl ungewollter - Nebeneffekt: Auch die Konkurrenz profitierte.

