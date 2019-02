Tagesgewinner war am Freitag Metro mit 26,78% auf 4,90 (522% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 20,52%) vor Air Berlin mit 16,50% auf 0,01 (448% Vol.; 1W 20,00%) und Cargotecmit 10,84% auf 32,30 (473% Vol.; 1W 9,79%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -64,29% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -50,00%), Thomas Cook Group mit -15,16% auf 29,00 (301% Vol.; 1W -16,23%), Bilfinger mit -10,42% auf 25,28 (359% Vol.; 1W -7,67%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (49651,18 Mio.), Rio Tinto (37558,43) und GlaxoSmithKline (30446,64). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Garmin (1219%), Metro (522%) und Cargotec (473%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Aurora Cannabis mit 50,89%, die ...

