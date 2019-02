Hohe Zuwächse im Ausland haben UA auch im 3. Quartal 2018 ein kleines Umsatzplus beschert. Weil niedrigere Restrukturierungskosten anfielen als im Vorjahr, verbesserte sich der Gewinn deutlich. Der Umsatz belief sich auf 1,44 Mrd $ und lag damit um 2,4% über dem Vorjahresniveau. In Nordamerika, wo UA in den vergangenen Jahren gegenüber Konkurrenten wie Nike und adidas ins Hintertreffen geraten war, sank der Umsatz weiter. Er schrumpfte um 1,6%. Deutlich zugelegt hat UA erneut in den übrigen Märkten: ... (Volker Gelfarth)

