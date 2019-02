Puma beendete das 3. Quartal ein wenig besser als vom Markt erwartet. Der währungsbereinigte Umsatz stieg um 13,9% auf 1,24 Mrd € und das operative Ergebnis (EBIT) um 28,4% auf rund 130 Mio €. Dies wurde durch zweistellige Zuwachsraten in Amerika und Asien/Pazifik sowie durch ein hohes einstelliges Wachstum in der Region EMEA erzielt. Die Sparte Textilien war aufgrund neuer Produkteinführungen in den Kategorien Sportstyle, Teamsport und Motorsport Haupttreiber des Wachstums. Die Sparten Schuhe ... (Volker Gelfarth)

