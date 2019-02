Eine Reihe von großen Unternehmen hat ihre iPhone-Apps mit Überwachungs-Software ausgestattet. Diese greift systematisch Daten ab - auch solche, die hochsensibel sind.

Eine Reihe von großen Unternehmen hat ihre iPhone-Apps mit einer Software ausgestattet, die die Eingaben der Nutzer systematisch aufzeichnet und sich dabei auch hochsensibler Daten bemächtigt. Zu den entsprechenden App-Betreibern gehören die Online-Reisebüros "Expedia" und "Hotels.com", die Fluglinien "Singapore Airlines" und "Air Canada" sowie das Mode-Label "Abercrombie & Fitch". Um an die Daten zu gelangen, benutzen die Unternehmen eine Software des IT-Analyse-Diensts "Glassbox". Auf der Webseite des 2010 in Israel gegründeten Unternehmens, das mittlerweile sein Zentrale in London hat, steht: "Stellen Sie sich vor, Ihre Webseite oder App könnte genau erkennen, was Ihre Kunden tun, und warum Sie es tun. Dies ist nicht länger ein hypothetisches Szenario, sondern eine reale Möglichkeit." Die "Glassbox"-Software zeichnet "jeden Tastendruck und jede ...

Den vollständigen Artikel lesen ...