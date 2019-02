Shanghai (ots/PRNewswire) - Laut Schätzungen der chinesischen Tourismusakademie verbringen sieben Millionen chinesische Touristen die Ferientage um das Chinesische Neujahrsfest 2019 herum in über 90 Ländern und Regionen außerhalb Chinas. Das UnionPay-Akzeptanznetzwerk umfasst momentan 174 Länder und Regionen und somit nahezu sämtliche Destinationen chinesischer Touristen. 200.000 Händler außerhalb Festlandchinas akzeptieren mittlerweile den UnionPay QR-Codezahlungsdienst, wodurch die Anzahl von durch den QR-Code getätigten Zahlungen während der Feriensaison Jahr um Jahr erheblich zunimmt.



Eturbonews.com, eine US-amerikanische Webseite für Reiseinformationen, berichtete, dass die kontinuierliche Erweiterung des UnionPay-Akzeptanznetzwerks Auslandsreisen für chinesische Touristen reibungsloser denn je zuvor gestalte. Momentan akzeptieren über 26 Millionen Händler außerhalb Festlandchinas UnionPay, einschließlich einer steigenden Anzahl an auf Individualreisende spezialisierte Händler. So wird UnionPay beispielsweise von über 70% der zu den zehn Spitzenhotelmarken zugehörigen Hotels sowie den fünf wichtigsten Autovermietungen akzeptiert.



Aufgrund der erhöhten Kartenakzeptanz konnte sich die Anzahl aktiver UnionPay-Händler außerhalb Festlandchinas 2018 um 30% erhöhen. Chinesische Reisende haben bei der Verwendung von UnionPay-Karten an Selbstbewusstsein gewonnen. Als Antwort auf die veränderten Zahlungsgewohnheiten chinesischer Touristen akzeptieren nun immer mehr Märkte mobile UnionPay-Zahlungsprodukte, um chinesische Kunden für sich zu gewinnen. Momentan können UnionPay-Karteninhaber mobile UnionPay-Zahlungsdienste in 46 Ländern und Regionen rund um den Globus in Anspruch nehmen. Der Hong Kong Victoria Park Annual Market, der sich sowohl unter Einheimischen als auch Touristen großer Beliebtheit erfreut, akzeptiert UnionPay QR-Codezahlungsdienste und bietet Kunden, die den UnionPay QR-Codezahlungsdienst nutzen, besondere Vergünstigungen.



Viele Karteninhaber haben sogenannte von UnionPay angebotene "Red Packets" erhalten. Während der Frühlingsfest-Feriensaision bieten tausende Händler in 30 beliebten Reisezielen UnionPay-Karteninhabern Sonderrabatte von bis zu 30%. UnionPay-Karteninhaber können den komfortaben UnionPay-Steuerrückerstattungsdienst für im Ausland getätigte Einkäufe nutzen. UnionPay bietet verschiedene Möglichkeiten: Frühzeitige Steuerrückerstattung, Rückerstattung am Flugafen bzw. Hafen sowie Steuerrückzahlung in China. Die Rückzahlung erfolgt in RMB auf ausgewählte UnionPay-Karten ohne Währungsumrechnung. UnionPay-Karteninhabern, die während des Frühlingsfests UnionPay-Steuerrückzahlungsdienste in Anspruch nehmen, stehen besondere Privilegien zu.



OTS: UnionPay International newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114064 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114064.rss2



Pressekontakt: Agnes Hou houlingwei@unionpayintl.com +86-21-20265843