Der tschechische Präsident Milos Zeman hat Venezuelas selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó davor gewarnt, eine US-Militärintervention zu erlauben. Eine solche Lösung verglich Zeman in einem von der Nachrichtenagentur CTK zitierten Radiointerview am Sonntagabend mit der Invasion der Sowjetunion und ihrer Verbündeten in der Tschechoslowakei 1968: "Auch wenn ich keine lateinamerikanischen Diktatoren mag, so mag ich doch auch keine Militärinterventionen, Einladungsbriefe und Okkupationen. Sollte sich Juan Guaidó an ausländische Protektoren wenden, kann er schnell zu einem venezolanischen Husak werden."

Gustav Husak gilt als eine der Symbolfiguren der Kollaboration mit der sowjetischen Besatzungsmacht. Er war tschechoslowakischer Präsident geworden, nachdem ein umstrittener "Einladungsbrief" moskautreuer Kommunisten 1968 die Invasion scheinbar legitimiert hatte. Erst am Mittwoch hatte Zeman dem Interimspräsidenten Guaidó schriftlich zur Amtsübernahme gratuliert und ihn zu einem Besuch Tschechiens eingeladen./ct/DP/zb

