'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Deutsche Bahn/Verkehrspolitik

Trotz der Milliardenlöcher, die sich bei der Deutschen Bahn wieder aufgetan haben, muss der Staatskonzern seinem Eigentümer nicht als Bittsteller gegenübertreten. Die Bahn-Bosse - und das wird man bei der Bahnkonferenz in Köln an diesem Montag sehen - sitzen am längeren Hebel. Denn ohne eine leistungsfähige Bahn wird Deutschland die ehrgeizigen Klimaschutzziele bis 2030 niemals erreichen./be/DP/zb

