"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum CDU-'Werkstattgespräch':

"(...) Die Partei möchte zum einen der (abwesenden) Kanzlerin nicht weh tun. Zum anderen soll alle Welt hören: Wir haben verstanden. Aber was genau? Was sind die Früchte des langen Lernprozesses (...) für unser Land und die Migration? Der Städte- und Gemeindebund malte kürzlich das düstere Bild, ein Großteil der Migranten habe an Integration kein Interesse und werde auf Dauer ein Fall für das soziale Netz sein. Und da ein Großteil bleibt, nicht wenige auch unter Umständen einen Anspruch auf Einbürgerung haben, richtet sich der Blick wieder auf die Außengrenzen. Ja, Einwanderer sind willkommen. Und Notleidenden muss geholfen werden. Dass das aufnehmende Land wissen muss, wer kommt und darüber entscheidet, wer auf Dauer bleiben kann, sollte eine Selbstverständlichkeit sein - im Sinne aller."/be/DP/nas

AXC0018 2019-02-11/05:35