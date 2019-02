Wenn die Empfehlungen der Kohlekommission umgesetzt werden, könnte Strom in Deutschland noch teurer werden - die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts geriete in Gefahr.

Fünf Minuten bekam Christopher Grünewald und keine Minute mehr. Jedes Wort des Familienunternehmers musste sitzen, als er erklärte, welche Folgen ein vorzeitiger Kohleausstieg für seine Firma hätte. Aber offenbar geriet sein Kurzvortrag vor den Damen und Herren der Kohlekommission einprägsam und eindrucksvoll genug. Grünewalds Kernbotschaften, im Oktober 2018 vorgetragen, schafften es in den 336-seitigen Abschlussbericht der Kommission, der vor ein paar Tagen der Bundesregierung übergeben wurde.

Etwas aufgeregt sei er gewesen, gibt der 56-Jährige heute lachend zu; sogar mit der Stoppuhr habe er zu Hause geübt. Aber was das Ende der Kohle für sein Unternehmen, einen Papierhersteller in Nordrhein-Westfalen, bedeuten würde, hat insbesondere bei den Industrievertretern in der Kommission Spuren hinterlassen. Seine Firma benötige konkurrenzfähige Strompreise. Zusätzliche zweistellige Euro-Beträge pro Megawattstunde klingen für Laien nicht nach viel, aber für den Mittelständler liefen dann "Mehrkosten von 275.000 Euro pro Jahr" auf, hält der Bericht fest: "Und das entspräche dem Jahresüberschuss des Familienunternehmens." Grünewald ist zufrieden, dass er seinen Auftritt nachlesen kann: "Genauso ist es." Jedem sollte klar sein: "Höhere Stromkosten in Deutschland können wir uns nicht leisten. Und der Standort Deutschland insgesamt kann es auch nicht."

Ob das aber wirklich allen Beteiligten klar ist? Monatelang hat die Kohlekommission im Auftrag der Bundesregierung darüber beraten, wie und wann Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen kann, um die selbst gesetzten Klimaziele einzuhalten. Jetzt endlich steht fest: Der letzte Tagebau und der letzte Meiler sollen spätestens 2038 geschlossen werden.

Das klingt nach einem klaren Plan, nach ökonomischer Berechenbarkeit und ökologischer Vernunft. Tatsächlich aber regiert das Prinzip Hoffnung: Offen ist zum Beispiel, ob bis dahin genügend Gaskraftwerke, Wind- und Solaranlagen gebaut sein werden, um das Ende der Atomenergie und Kohleverstromung ausgleichen zu können. Völlig unklar auch, ob die Leitungsnetze bis dahin in der nötigen Dichte und Länge parat stehen. Und vor allem: Was passiert mit den deutschen Energiekosten, die in den vergangenen Jahren steil nach oben kletterten und schon heute zu den höchsten in Europa gehören (siehe Grafiken)?

Stolz und Sorge

Das gewaltige Transformationsprojekt Energiewende steht an einem Scheideweg. Gelingt die Ökowende - und wenn ja, zu welchem Preis? Von den Antworten hängt nicht weniger als die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland ab.

Am Dienstag vergangener Woche tut Peter Altmaier sein Bestes, um die Sorgen zu vertreiben. Der Wirtschaftsminister hat einen der repräsentativsten Säle seines Hauses ausgewählt, um sichtbar stolz seine Nationale Industriestrategie 2030 vorzustellen, mit der er die deutsche Wirtschaft in der ersten Welt-Liga halten will. Passend zum Rahmen hebt er an zu einem Grundsatzreferat über die Grundlagen von Wohlstand und Wachstum. Ja, auch er halte die Strompreise "für ein Problem", sagt er. Man müsse aufpassen, dass Energie "bezahlbar bleibt". Ebenso wie hohe Sozialabgaben seien ungedeckelte Stromkosten "Gift für die Konjunktur".

Das ist gut gesagt. Lässt aber gleichzeitig noch vieles im Vagen. Die Bundesregierung will zwar zügig ein Maßnahmengesetz auf den Weg bringen, in dem vor allem die milliardenschweren Strukturhilfen für die Kohlereviere festgezurrt werden; dieses Jahr finden schließlich drei Landtagswahlen im Osten statt. Außerdem soll es Entschädigungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...