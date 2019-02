Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENRÜCKKÄUFE - Schon seit vielen Jahren entwickeln sich die Aktienkurse in den USA besser als in Deutschland, in guten wie in schlechten Börsenzeiten. Grund dafür sind nicht nur hohe Konzerngewinne, sondern auch üppige Anlegergeschenke: 2018 haben die 3.000 größten börsennotierten Unternehmen in den USA für eine Billion Dollar Aktien zurückgekauft - das ist ein neuer Rekord. In Deutschland zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Im abgelaufenen Jahr haben die Konzerne für 8,6 Milliarden Euro Aktien zurückgekauft, mehr gaben sie dafür nur kurz vor der Rezession 2009 aus. Und die Rekordfahrt geht weiter. (Handelsblatt S. 4)

STEUERN - Nach Auffassung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gibt es im Bundeshaushalt genügend Spielraum, um mit Hilfe von Steuersenkungen die Konjunktur anzukurbeln: "Wir haben alle ein Interesse an einem ausgeglichenen Haushalt und an der schwarzen Null, aber es gibt Spielräume", sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Würde der Solidaritätszuschlag für alle abgeschafft, habe dies eine positive Wirkung. (Funke Mediengruppe)

DIGITALKONZERN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für einen europäischen Digitalkonzern ausgesprochen, um der Konkurrenz in den USA und China Paroli bieten zu können. "Ich kann mir vorstellen, dass wir in Europa eine Art Airbus der künstlichen Intelligenz etablieren", sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dieser Konzern könnte zum Beispiel maßgeblich beim autonomen Fahren werden und hätte positive Auswirkungen auf viele Branchen." (Funke Mediengruppe)

BETEILIGUNGSFONDS - "Der Mittelstand braucht keinen staatlichen Masterplan", schreibt VDMA-Präsident Carl Martin Welcker in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Welcker reagiert damit auf die "Nationale Industriestrategie 2030", die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vergangene Woche vorgestellt hatte. Darin hatte Altmaier unter anderem vorgeschlagen, dass der Staat zur Abwehr unerwünschter Investoren künftig notfalls selbst Unternehmen befristet erwerben und zu diesem Zweck einen Beteiligungsfonds aufbauen solle. Das hält Welcker für falsch. Wir sollten uns davor hüten, "den Staat zum Unternehmer zu machen, und sei es auch nur temporär." Entscheiden, handeln, verantworten und haften dürften nicht getrennt werden: "Wir lehnen einen staatlichen Beteiligungsfonds daher ab". (FAZ S. 20)

SOZIALPAKET - Die SPD muss für ihren neuen sozialpolitischen Kurs harsche Kritik einstecken. "Anstatt neue milliardenschwere Wahlkampfgeschenke mit dem Gartenschlauch zu verteilen, sollte die SPD darüber nachdenken, wie wir zielgenauer gegen Altersarmut vorgehen können", sagte FDP-Chef Christian Lindner dem Handelsblatt. Die Vorschläge seien unfair, "weil sie ignorieren, ob Menschen gearbeitet und selbst vorgesorgt haben oder nicht." Nach den Plänen zur Grundrente hat die SPD-Führung am Sonntag ihr Sozialstaatskonzept mit umfassenden Reformen des Arbeitsmarkts beschlossen. "Das ist wirklich ein neuer Anfang", sagte Parteichefin Andrea Nahles. Beim Koalitionspartner gibt es dafür wenig Verständnis. "Die SPD hat in den letzten 20 Jahren 16 Jahre mitregiert und viel Sozialpolitik durchgesetzt", sagte CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann dem Handelsblatt. Wenn sie jetzt den Eindruck vermittle, dass der deutsche Sozialstaat an allen Ecken und Enden nicht funktioniere, "macht sie sich kleiner, als sie ist". Auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer kritisierte den Kurs: "Das Konzept mag der SPD zur eigenen Trauma-Bewältigung dienen, für unseren Wirtschaftsstandort sind die Rückabwicklung der Agenda 2010 und die weitgehende Regulierungspolitik mehr Gegen- als Rückenwind." (Handelsblatt S. 7)

SOZIALPAKET - Niedersachsens SPD-Landeschef Stephan Weil hat den Beschluss der Parteispitze zur Abkehr von Hartz IV begrüßt. Mit dem einstimmigen Votum sei ein wichtiges Signal für die SPD verbunden, sagte Weil der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Nach anderthalb Jahrzehnten der Diskussion pro und contra Hartz IV schauen wir ab jetzt gemeinsam nach vorne. Und zwar nicht im Sinne eines faulen Kompromisses, sondern mit Blick auf die Themen, die heute unter zum Teil deutlich anderen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt anstehen. (NOZ)

KLIMAWANDEL - Die Sorge vor den Folgen des Klimawandels beschäftigt die Menschen weltweit stärker als die Angst vor einem Atomkrieg oder einem Terroranschlag. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Washingtoner Pew Research Centers. Für die Studie hat das Meinungsforschungsinstitut im Jahr 2018 in 26 Ländern mehr als 27.000 Menschen befragt. Demnach nannten 67 Prozent der Teilnehmer den Klimawandel als die größte Bedrohung, das ist ein Anstieg um elf Prozentpunkte im Vergleich zu 2013. An zweiter Stelle folgt die Sorge vor der Terrorgruppe Islamischer Staat (62 Prozent). (SZ S. 1)

HANDELSKONFLIKTE - Handelskonflikte bedrohen nicht mehr allein die Wirtschaft, sondern zunehmend auch den Weltfrieden. Das jedenfalls befürchten die Veranstalter der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) in ihrem neuen Jahresbericht. Eine Zunahme von Handelshemmnissen ist demnach zwar bereits seit der Finanzkrise zu beobachten. Seit aber US-Präsident Donald Trump sowohl China als auch die westlichen Verbündeten mit Sanktionen bedroht, sehen sich "Experten an die destruktive protektionistische Politik der 1930er-Jahre erinnert", heißt es in dem Bericht, der am Montag veröffentlicht wird und dem Handelsblatt in Auszügen vorliegt. (Handelsblatt S. 10)

LUFTVERKEHR - Die Fluggesellschaften bieten für die kommenden Osterferien in ganz Deutschland sieben Prozent mehr Flüge an als vor einem Jahr kurz nach dem Untergang von Air Berlin. Dies berichtet die Rheinische Post unter Verweis auf eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Vorrangig Flüge in Urlaubsgebiete nehmen zu: Deutschlandweit geht die Zahl der Spanienflüge um 23 Prozent auf 4.951 hoch, nach Italien um 14 Prozent auf 3.341, in die Türkei um 20 Prozent auf 2.154, nach Griechenland um 50 Prozent auf 1.046. (Rheinische Post)

BIP - Die Bundestagsfraktion der Grünen zweifelt am Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Wohlstandsmesser. "Die Gleichung 'Wachstum gleich Wohlstand' geht nicht mehr auf", sagte Kerstin Andreae, wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Bundesfraktion, dem Handelsblatt. Das BIP zeige nicht, "wie sich die Einkommens- und Lebensverhältnisse in Deutschland unterscheiden, ob es gute und chancengleiche Bildung gibt, wie die digitalen Herausforderungen bestritten werden, oder wie hoch unser ökologischer Fußabdruck ist", kritisiert Andreae. (Handelsblatt S. 9)

