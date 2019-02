Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,13 US-Dollar halten können. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1325 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas höher auf 1,1346 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt eine Rolle spielen könnten. Für das britische Pfund dürften Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2018 von Bedeutung sein. Nicht zuletzt aufgrund des nahenden Brexit Ende März stehen die Zahlen im Blick. Die Gefahr eines ungeordneten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union mit allen wirtschaftlichen Risiken ist nach wie vor hoch./bgf/jha/

