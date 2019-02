Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleibt die Börse wegen des Gedenktags zur Reichsgründung geschlossen.

TAGESTHEMA

Die britische Regierung versucht vom Parlament in London mehr Zeit für Brexit-Nachverhandlungen mit der EU zu gewinnen. In einem Interview mit der BBC warb der Minister für Wohnungsbau, James Brokenshire, dafür, eine neuerliche Abstimmung im Unterhaus über die Modalitäten des Brexit bis zum 27. Februar hinauszuzögern, falls Premierministerin Theresa May nicht schon vorher die gewünschten Zugeständnisse in Brüssel aushandeln könne. Nach bisheriger Planung soll das Unterhaus am 14. Februar erneut über mehrere Brexit-Optionen abstimmen. Eine Mehrheit für den bereits ausgehandelten Brexit-Vertrag in Brüssel ist dabei aber nicht in Sicht - ebensowenig wie die Zustimmung der EU zu den von London gewünschten Änderungen. Am Montag sollen dazu in Brüssel weitere Gespräche geführt werden. Brokenshire empfahl nun den späteren Abstimmungstermin, um mehr Zeit für Verhandlungen zu bekommen. Ziel sei es, eine parlamentarische Mehrheit für ein Abkommen zu finden. Bei einem Brexit ohne Kompromiss- und Auffanglösung sind laut einer Untersuchung des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mehr als 100.000 deutsche Arbeitsplätze gefährdet.

Unterdessen ist die von Rechtspopulist Nigel Farage unterstützte Brexit Party von den Behörden offiziell anerkannt worden. Sollte der für Ende März geplante EU-Austritt Großbritanniens verschoben werden, könnte die Brexit Party damit bei den Europawahlen im Mai antreten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,25% gg Vq/+1,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/ +1,5% gg Vj 10:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -12,2 Mrd GBP zuvor: -12,0 Mrd GBP 10:30 BIP Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% 10:30 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-1,5% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.703,20 -0,11 Nikkei-225 Kein Handel Schanghai-Composite 2.647,67 1,12 DAX 10.906,78 -1,05 DAX-Future 10.945,00 -0,74 XDAX 10.950,36 -0,74 MDAX 23.205,78 -1,21 TecDAX 2.482,94 -2,07 EuroStoxx50 3.135,62 -0,48 Stoxx50 2.915,86 -0,21 Dow-Jones 25.106,33 -0,25 S&P-500-Index 2.707,88 0,07 Nasdaq-Comp. 7.298,20 0,14 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,66 +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer leichten Stabilisierung rechnen Händler. Große neue Themen gebe es nicht, daher dürften die Blicke wieder dem Brexit und der Entwicklung der US-chinesischen Verhandlungen gelten. Hier sollen die Gespräche ab dem 14. Februar weitergehen. Am Markt könnte dies Sorgen über Probleme bei den Gesprächen vertreiben. Zum Ende der Vorwoche hatte es aus US-Kreisen geheißen, beide Seiten seien noch weit auseinander. Von der Berichtssaison kommen Zahlen neben Michelin überwiegend von etwas kleineren Unternehmen, so aus Deutschland Carl Zeiss und DMG Mori. Im Fokus der Marktteilnehmer stehen eher Makrodaten wie das BIP aus Großbritannien und die dortige Industrieproduktion. Dazu legt die OECD ihren Frühindikator vor.

Rückblick: Leichter - Erneut belasteten vor allem Wachstumssorgen, daneben die wieder gestiegene Skepsis im Handelskonflikt USA/China, nachdem Larry Kudlow, Wirtschaftsberater im Weißen Haus, von einer ziemlich großen Distanz zwischen beiden Staaten gesprochen hatte. Nach zuletzt von Fiat Chrysler und Subaru kamen negative Meldungen aus dem Autosektor vom Zulieferer Leoni. Er senkte den Ausblick, kappte die Mittelfristziele und lässt die Dividende ausfallen. Der Kurs stürzte um 32,1 Prozent ab. Die Kurse der Zulieferer Valeo und Faurecia verloren 5,3 bzw 4,4 Prozent. Continental gaben um 2,7 Prozent nach, während es für BMW 2,4 Prozent nach unten ging. Daimler gaben 2,5 Prozent ab. Der Stoxx-Autoindex war mit einem Abschlag von 2,3 Prozent Branchenschlusslicht. Air France-KLM verloren 4,5 Prozent nach einem geringer als erwartet ausgefallenen Anstieg der Verkehrszahlen. Lufthansa gaben um 1 Prozent nach, während IAG in London 1,4 Prozent niedriger aus dem Handel gingen. L'Oreal hatte ein Umsatzwachstum oberhalb der Schätzungen vorgelegt, fütr die Aktie ging es um 1,3 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Der DAX schloss klar unter der wichtigen Unterstützung bei 11.000 Punkten. Wirecard kamen nicht zur Ruhe. Bereits zum dritten Mal in gut einer Woche schickte ein Artikel der "FT" den DAX-Titel auf Talfahrt. Demnach hat am Freitag die Polizei in Singapur die dortigen Räumlichkeiten von Wirecard durchsucht. Wirecard sprach von einem Treffen mit Strafverfolgern im Zuge seiner Kooperation mit den Ermittlungsbehörden. Die Aktie brach bei extrem hohen Umsätzen um 12,5 Prozent ein. Eine Erleichterungsrally gab es bei Ceconomy. Gerade im wichtigen Weihnachtsquartal waren Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Da man lange nichts Gutes von Ceconomy vernommen hatte, sprang der Kurs um 26,8 Prozent nach oben. Bei Symrise wurde eine Kapitalerhöhung locker weggesteckt. Der Kurs stieg um 1,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Wirecard-Aktie baute im nachbörslichen Geschäft ihre Verluste um weitere 2,7 Prozent. Ceconomy gaben nach der Hausse im regulären Geschäft leicht um 1,4 Prozent nach.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Nach deutlichen Verlusten im frühen Geschäft erholten sich die Indizes von ihren Tagestiefs und drehten teils noch leicht ins Plus. Der Dow war nur vorübergehend unter die 200-Tage-Linie gefallen. Die Anleger blieben skeptisch mit Blick auf den weiter schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, begleitet von Wachstumssorgen. Hasbro fielen um 0,9 Prozent. Der Spielwarenhersteller hatte im Weihnachtsquartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen verfehlt. Der Kurs des Wettbewerbers Mattel sprang dagegen um 23 Prozent nach oben, nachdem der Spielwarenanbieter überraschend die Rückkehr in die Gewinnzone im vierten Quartal vermeldet hatte. Bei Expedia überzeugten Ausblick und Viertquartalszahlen. Der Kurs zog um 2,3 Prozent an. Motorola Solutions schnellten um 14 Prozent empor. Das Unternehmen hatte im vierten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen.

In dem von Skepsis geprägten Umfeld blieben US-Rentenpapiere gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um weitere 2,5 Basispunkte auf 2,63 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.39 Uhr EUR/USD 1,1327 +0,1% 1,1319 1,1325 EUR/JPY 124,55 +0,2% 124,30 124,21 EUR/CHF 1,1325 +0,1% 1,1311 1,1325 EUR/GBR 0,8759 +0,0% 0,8755 0,8756 USD/JPY 109,96 +0,1% 109,81 109,67 GBP/USD 1,2932 +0,0% 1,2931 1,2937 Bitcoin BTC/USD 3.592,25 -0,92 3.625,50 3.455,74

Die wichtigsten Währungspaare handelten in eher engen Spannen. Der Dollar hatte seine beste Woche seit August, der ICE-Dollarindex verbuchte einen Wochenaufschlag von 1,1 Prozent. Das dürfte damit zusammenhängen, dass US-Präsident Trump nun doch nicht vor dem 1. März mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentreffen werde, sagten die MUFG-Analysten. Der sei deswegen als sicherer Anlagehafen in unsicheren Zeiten anderen Währungen vorgezogen worden. Der Rubel zog am späten Freitag deutlicher an, nachdem Moody's die Bonitätseinstufung Russlands erhöht hatte.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,14 52,72 -1,1% -0,58 +14,0% Brent/ICE 61,62 62,10 -0,8% -0,48 +13,3%

Nach dem Preisverfall des Vortages erholten sich die Erdölpreise moderat. US-Leichtöl der Sorte WTI legte 0,2 Prozent zu auf 52,72 Dollar, Nordseeöl Brent um 0,7 Prozent auf 62,06 Dollar je Fass. Dennoch stand unter dem Strich ein Wochenverlust von 5 Prozent verbucht. Die Nachfragesorgen bestünden unverändert weiter angesichts der trüben Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft, hieß es. Im asiatisch dominierten Handel am Montag geben die Ölpreise deutlicher nach. Am späten Freitag war bekannt geworden, dass die Förderaktivität in den USA die zweite Woche in Folge zugenommen hat, gemessen an der Zahl der aktiven Förderlöcher.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,60 1.314,32 -0,2% -2,72 +2,3% Silber (Spot) 15,76 15,84 -0,5% -0,08 +1,7% Platin (Spot) 794,00 799,50 -0,7% -5,50 -0,3% Kupfer-Future 2,78 2,81 -0,9% -0,03 +5,8%

Der Goldpreis profitierte von sinkenden Wachstumsaussichten in Verbindung mit nachgebenden Rentenrenditen und Zinserwartungen, die das zinslose Edelmetall attraktiver erscheinen lassen. Die Feinunze legte um 0,3 Prozent auf 1.314 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

FRANKREICH

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 11, 2019 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.