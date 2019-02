Schlieren (awp) - Das Biotechunternehmen Kuros Biosciences hat mit dem US-Unternehmen SeaSpine einen Liefervertrag unterschrieben. Wie das auf Knochentransplantate fokussierte Unternehmen am Montag mitteilte, wird Kuros verschiedene Formen seines Knochentransplantat in verschiedenen Formen an das US-Unternehmen liefern. SeaSpine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...