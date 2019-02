Die Legalisierung von Cannabis schreitet immer weiter voran. Seit im Oktober vergangenen Jahres Kanada Cannabis vollständig legalisiert hat, gibt es auch in anderen Ländern immer mehr Bestrebungen dahingehend. Auch in den USA kann man beobachten, dass sich das Ganze mehr und mehr in diese Richtung bewegt. Ein starkes Zeichen: Präsident Trump unterzeichnete im Dezember das Landwirtschaftsgesetz Farm Bill und gab grünes Licht für Hanf und Hanf-basiertes Cannabidiol. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat ihr allererstes aus Cannabis gewonnenes Medikament zugelassen. Die FDA erklärte zudem, dass sie hofft, den Unternehmen effizientere "Wege" zu ermöglichen, Cannabis und Cannabis-Produkte, einschließlich Cannabidiol (CBD), in den zwischenstaatlichen Handel einzuführen und zu vermarkten. Zudem legalisierten bereits eine Reihe von US-Bundesstaaten Cannabis.

Den vollständigen Artikel lesen ...