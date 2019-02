Zum Wochenausklang preiste am Freitag Blackstone Property EUR 500 Mio. (5J) bei MS+190 BP. Weiters platzierte OP Mortgage Bank einen Covered Bond (CB) im Volumen von EUR 1,25 Mrd. (10J) bei MS+10 BP. Generell zeigte sich der Primärmarkt letzte Woche sehr aktiv. So konnten die fünfte Woche in Folge über EUR 30 Mrd. von 23 Emittenten platziert werden. 9,6 % (EUR 3,13 Mrd.) des Emissionsvolumens der Vorwoche sind Emittenten aus dem Unternehmenssektor (4 EUR-Tranchen; 2 GBP -Tranchen) zuzurechnen. Im Financial Segment dominerten mit EUR 4,1 Mrd. Senioremissionen, gefolgt von CBs (EUR 2,8 Mrd.). Hinsichtlich des Spreadverlaufs zeigte der Anleihemarkt letzte Woche mit Ausnahme des Investment Grade Segments ( -5 BP) eine Seitwärtsbewegung. Rating: ING Bank NV wurde am Freitag ...

