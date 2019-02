Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 166,58 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,09 Prozent. Am Freitag wurde mit 0,08 Prozent der tiefste Stand seit Oktober 2016 erreicht.

Sichere Anlagen wie Bundesanleihen haben zuletzt von zunehmenden Konjunkturängsten profitiert. Hinzu kommen Sorgen wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China. In dieser Woche finden politische Gespräche zwischen zwei hochrangigen Delegationen in Peking statt. Die Hoffnung lautet, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt wieder etwas annähern.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Anleihemarkt eine Rolle spielen könnten. Am britischen Markt dürften Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2018 von Bedeutung sein. Nicht zuletzt aufgrund des nahenden Brexit Ende März stehen die Zahlen im Blick. Die Gefahr eines ungeordneten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union mit allen wirtschaftlichen Risiken ist nach wie vor hoch./bgf/jkr/jha

ISIN DE0009652644

AXC0069 2019-02-11/09:09