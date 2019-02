Der deutsche Leitindex legt zum Auftakt leicht zu. Die Aktie von Wirecard erholt sich etwas von ihrem neuerlichen Kurssturz am Freitag.

Nach einem Abschluss mit 1,1 Prozent im Minus bei 10.906 Punkten startet der Dax am heutigen Montag mit einem Plus von 0,42 Prozent in die Woche.

Auch zum Start in die neue Handelswoche dürften die Augen der Anleger auf Wirecard gerichtet sein. Die Aktie erholte sich zunächst leicht. In der vergangenen Woche hatte der Kursverfall beim Zahlungsdienstleister immer drastischere Formen angenommen. An vier der vergangenen acht Handelstage ist die Aktie im zweistelligen Bereich eingebrochen - in der Spitze wurden beinahe zehn Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet.

Einzelwerte im Überblick

Lufthansa: Der Konzern hat Interesse an den Fluggesellschaften des britischen Reisekonzerns Thomas Cook. Die Aktie startet mit einem Plus von 0,69 Prozent in die neue Handelswoche. "Wir haben mit der Eurowings bewiesen, dass wir uns in diesem Segment gut entwickeln können, daher werden wir uns genau anschauen, welche Ansätze es hier geben könnte", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister.

Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat mit dem Unternehmen nach eigener Darstellung keine Lösung bei den Tarifverhandlungen erzielt. Die Lufthansa habe einen Gegenvorschlag als inakzeptabel zurückgewiesen, ein Folgetermin für weitere Gespräche sei nicht vereinbart ...

