Wie das auf Knochentransplantate fokussierte Unternehmen am Montag mitteilte, wird Kuros verschiedene Formen seines Knochentransplantat in verschiedenen Formen an das US-Unternehmen liefern.SeaSpine wiederum werde die Produkte unter dem Markennamen OsteoCurrent in den USA und anderen ausgewählten Märkten in Europa, Südamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...