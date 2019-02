Nachdem die Aktien der Saturn- und MediaMarkt-Muttergesellschaft Ceconomy (WKN: 725750) in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich unter die Räder gekommen ist, konnte die Aktie des angeschlagenen Einzelhändlers zum Ende der letzten Woche ein starkes Lebenszeichen aussenden. Um ca. 20 % stieg die Aktie so im Verlauf des Freitagshandels, was eine imposante Trendwende eingeläutet haben könnte. Doch macht diese signifikante Rallye die zuletzt arg gebeutelten Aktien von Ceconomy nun wieder zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...