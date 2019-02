Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Achim/Bremen/Cuxhaven (pts007/11.02.2019/09:15) - "Durch die perfekte Lage in Duhnen/Cuxhaven, direkt am Meer, finanzieren sich diese Ferienobjekte tatsächlich von Beginn an mit Gewinn. Ein cleveres Geschenk zum Valentinstag, aber natürlich auch die perfekte Anlagemöglichkeit für sich selbst", so Immobilienentwickler Jens Breuer, Geschäftsführer der JB Immobilien Gruppe. Dabei handelt es sich nicht um Phantasiezahlen, sondern sie ergeben sich, auf Grund der durchschnittlich in diesem Gebiet nachweisbaren Auslastungs- und Vermietungszahlen. Selbst Banken rechnen bei über 3 Millionen Übernachtungen im Strandgebiet von Cuxhaven, bei solchen Objekten mit 190 Tagesbuchungen im Jahr - der perfekte Weg zu einer sicheren und rentablen Anlageimmobilie. Der Verkauf der Objekte startet genau am 14. Februar, am Valentinstag und noch ganz ohne Maklergebühren. Bezugsfertig sind die Wohnungen bereits Ende 2020. Weitere Infos zu diesem cleveren und exklusiven Geschenk zum Valentinstag unter http://www.jens-breuer-immobilien.com/cux Kalkulation zeigt: Es gibt diese Ferienwohnungen als Betongold - "for free"! Nur etwa 150 Meter ist der Ferienwohnkomplex von der Duhner Strandpromenade in Cuxhaven entfernt. Das Kurgebiet zählt mit rund 3 Millionen Übernachtungen zu den drei größten touristischen Zentren in Deutschland. Zu dem Objekt, das bereits im Frühjahr 2020 bezugsfertig ist, zählen insgesamt 17 Wohnungen und ein eigener Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool. Aufzug zu allen Geschossen und PKW-Stellplätze bzw. Garagen unmittelbar am Objekt, sorgen für Bequemlichkeit der Gäste. Eine kleine Berechnung zeigt, wie die Kosten refinanziert werden können, wenn der Wohnraum nicht nur für eigenen Zwecke verwendet, sondern auch, wie in Cuxhaven üblich, wochenweise vermietet wird. Dabei beginnen die Preise je Ferienwohnung schon bei 230.000 Euro. "Der Kaufpreis ist sogar gut bankfinanzierbar und die Belegung der Wohnung liegt aufgrund lokaler Erfahrungen - auch von Banken - bei über 190 Tagen im Jahr", so Breuer. Berechnet auf üblichem Wochenpreis werden als Mietertrag nach Abzug aller Kosten bis zu 25.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Verkaufsstart am Valentinstag 2019 Verkaufsstart der Ferienwohnungen ist der 14. Februar 2019. Die Vermietung sorgt von Beginn an für die verlässliche Rückzahlung der Finanzierung. "Und zusätzlich kann man dann natürlich selbst jederzeit Urlaub am Meer machen. In der eigenen Wohnung als Betongold", so Immobilienentwickler Jens Breuer. Die 17 Wohneinheiten bieten Wohnflächen von 38 qm bis 120 qm, verteilt auf je zwei, drei oder vier Zimmer. Je nach Ausrichtung der Wohnung gibt es Meeresblick und die offenen Wohnbereiche verfügen über geräumige Terrassen oder Balkone, die einen Blick auf das Weltkulturerbe "Wattenmeer" ermöglichen. Die Wohngrundrisse sind perfekt für die Vermietung an Touristen geeignet, da sie über ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten für zum Beispiel 2, 4 oder sogar 6 Personen verfügen. Einzelne Wohnungen wurden sogar barrierefrei und rollstuhlgerecht geplant und sämtliche Bäder sind mit ebenerdig, gefliesten Duschen ausgestattet, sodass die ganzjährige Vermietung auch an Senioren kein Problem darstellt. Exposé für die 17 individuellen Neubau-Ferienwohnungen in Duhnen, im Seebad Cuxhaven: JB Immobilien Gruppe Obernstrasse 60 28832 Achim bei Bremen Tel.: +49 4202 7688666 E-Mail: jens.breuer@jens-breuer-immobilien.com Web: http://www.jens-breuer-immobilien.com/cux (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: + 43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190211007

