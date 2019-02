Aktien sind nicht nur etwas für Reiche. Auch mit kleinen Beträgen lässt sich mit den richtigen Sparplänen und Wertpapieren ein kleines Vermögen erwirtschaften.

Von Merkel-Gegner Friedrich Merz ist folgender Spar-Tipp überliefert: Einfach auf die wöchentliche Schachtel Zigaretten verzichten und die fünf Euro in Aktien statt Tabak stecken. Dumm nur, dass Kritiker den Merz-Tipp für eine Zumutung hielten. Schließlich lässt man sich von einem, der als reich gilt und ein eigenes Flugzeug haben soll, nicht gern zum Verzicht auf Tabak bekehren. Wirklich dumm, denn es geht um etwas ganz anderes.

Mag sein, dass es dem Spar-Tipp an politischer Sensibilität mangelte, zumal Merz den Aufsichtsrat beim deutschen Teil des internationalen Finanzriesen BlackRock leitet, der sein Geld mit der Verwaltung großer Aktionärsvermögen verdient.

Doch von dieser Stilfrage sollten Sparer sich nicht ablenken lassen, denn der Tipp ist im Kern vernünftig. Zum einen ist es dank digitaler Technik mittlerweile möglich, Bagatellbeträge von fünf Euro pro Woche in den Kapitalmarkt zu stecken. Zum anderen kann dadurch auf lange Sicht tatsächlich ein kleines Vermögen entstehen. Aktien sind nicht nur etwas für Reiche. Laut einer Umfrage der Norisbank haben sich 74 Prozent der Leute für 2019 vorgenommen, zu sparen. Mit kleinen Beträgen lässt sich am einfachsten starten.

Was wird aus 300 Euro im Jahr? Was wird zum Beispiel aus 25 Euro, die Monat für Monat bei vier Prozent Zins zurückgelegt werden? Der praktische WirtschaftsWoche-Sparplanrechner im Internet gibt die Antwort: Nach zehn Jahren sind es nur 3679 Euro, nach 20 Jahren immerhin 9126 Euro, nach 30 Jahren aber schon 17.190 Euro. Die Abgeltungsteuer schlägt hier nicht zu, weil bei den angenommenen überschaubaren Beträgen der jährliche Zins unter dem steuerfreien Betrag von 801 Euro je Sparer liegt. In unserem Beispiel hat sich das zurückgelegte Geld dank der Verzinsung über 30 Jahre fast verdoppelt.Weil Banken aktuell jedoch keine Zinsen zahlen, funktioniert das Sparen mit konstanten Zinsen nicht mehr. Daher müssen Sparer das Geld in Aktien oder andere Wertpapiere stecken. Dieser ständige Appell hängt vielen Verbrauchern aus den Ohren, ist aber deshalb nicht falsch. Wertpapiere liefern Rendite, wenn die Kurse steigen, nur fehlt anders als beim ...

