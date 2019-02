IRW-PRESS: Global Li-Ion Graphite: Global Li-Ion Graphite: Unternehmens-Update für Aktionäre

Unternehmens-Update für Aktionäre

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia, Kanada (Montag, 11. Februar 2019) - Global Li-Ion Graphite Corp. (Global Li-Ion oder das Unternehmen) (CSE: LION) möchte die Gelegenheit wahrnehmen und alle Aktionäre und Interessierten über die neuesten Entwicklungen informieren. Seit seinem Börsenlisting verfolgt das Unternehmen das Ziel, sich als Großlieferant von Graphit für die wachstumsstarke Energiespeicherbranche zu positionieren, auf welche in den kommenden Jahren eine enorme Nachfragesteigerung zukommen dürfte.

Graphitbetrieb Ambato-Arana, Madagaskar

Das Unternehmen verschafft sich derzeit ein genaueres Bild des ehemaligen Graphitprojekts Ambato-Arana auf Madagaskar und erzielt hier große Fortschritte. Das Unternehmen konnte den Kauf und die Übertragung von 100 % der Anteile am Projekt Ambato abschließen und ist derzeit damit beschäftigt, gemeinsam mit Pascal Marchand, M.Sc., P. Geol., die neue Umweltstudie zum Abschluss zu bringen und einen detaillierten Entwicklungsplan für die Lizenzierung zu erstellen, der für die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs erforderlich ist. Wir haben eine enorme Menge an historischem Datenmaterial übernommen und verifiziert, darunter auch erst vor kurzem erworbene historische Daten zu mehr als 400 Bohrlöchern (Schneckenbohrungen) im Projekt, die auf das Vorkommen einer bedeutenden Graphitmineralisierung schließen lassen. Diese werden bei der Umsetzung des bevorstehenden Bestätigungsprogramms und bei der Erstellung eines Abbauplans eine maßgebliche Rolle spielen.

Pascal ist ein auf Madagaskar lebender frankokanadischer Geologe, der auf dem Gebiet der Exploration und Bewertung von Graphitmineralisierungen über mehr als 25 Jahre einschlägige Facherfahrungen verfügt. Herr Marchand, der auch Mitglied des Ordre des Géologues du Québec ist, hat Geologie studiert und an der Laval University bzw. der University of Nancy jeweils einen Mastertitel (MSc) sowie an der University of Besançon einen Bachelorabschluss (BSc) erworben. Er war bereits auf ganz Madagaskar tätig und ist zusätzlich zu seinem geologischen Know-how auch im madagassischen Bergbaurecht sowie bei den einschlägigen Umwelt- und Sozialvorschriften bestens bewandert.

BEGO

Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit CSU an der Umsetzung von Phase-III-Tests zur Skalierbarkeit seines patentrechtlich geschützten BEGO-Verfahrens, das Graphit zu Graphen umwandelt. Wir hoffen, in diesem Jahr eine wirtschaftlich rentable Lösung für das BEGO-Verfahren entwickeln zu können.

BEGO (das Akronym steht für bioelektrochemisches Graphenoxid bzw. Bio Electro Chemical Graphene Oxide/GO) verkörpert das einzige bekannte bioelektrochemische Verfahren zur Herstellung von Graphenoxid. Das BEGO-Verfahren ist eine belastungsarme, umweltfreundliche und kosteneffiziente Methode, die einem Peer Review unterzogen und zum Patent (PCT) angemeldet wurde. Dabei wird unter Einsatz von in der Natur vorkommenden Mikroben Graphenoxid aus Graphit herausgeschält.

Graphitbetrieb Chedic, Nevada

Das Unternehmen hat die erste Phase der Schneckenbohrungen bzw. Kernbohrungen im Konzessionsgebiet Chedic absolviert. Die bereits veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass in zahlreichen Linsen eine Graphitmineralisierung angetroffen wurde, und zwar in jedem der Löcher über die gesamte Länge von 500 m des geophysikalischen Leitschichtziels. Außerdem hat man erkannt, dass es beim Einsatz von Diamantbohrern gegenüber dem Rückspülverfahren zu größeren Materialverlusten kommt und deshalb bei zukünftigen Bohrungen das letztere Verfahren angewendet werden soll.

Graphitprojekt Neuron, Manitoba

Das Graphitprojekt Neuron ist eine faszinierende hochgradige Graphitentdeckung unweit des Bergbauzentrums in Thompson (Manitoba), wo Nickel, Kupfer, Kobalt und Platingruppenelemente gefördert werden. Das Unternehmen hat Anträge zur Erteilung von Arbeitsgenehmigungen eingereicht und diesbezüglich auch eine Präsentation erstellt, um das Ausmaß der Entdeckung genauer erkunden und ihr wirtschaftliches Potenzial ermitteln zu können. Ziel des Programms ist es, genauere Erkundungen und Abgrenzungsarbeiten im Hinblick auf das von Callinex im Jahr 2014 absolvierte Bohrprogramm durchzuführen. Im Rahmen dieses Bohrprogramms wurde ein 4,1 Meter mächtiger Abschnitt mit einem Graphitanteil von 60,38 % ermittelt, der in einer 56,0 Meter breiten Durchschneidung mit einer Kohlenstoffkonzentration von 5,91 % enthalten ist (siehe Callinex-Pressemeldung vom 24. April 2014). Es wurde von einem großflockigen Graphit mit einer Flockengröße zwischen 100 µm (Mikrometer) bis 2000 µm (1000 µm = 1 mm) berichtet. Im Rahmen des Programms könnten auch moderne geophysikalische Bohrlochmessungen zum Einsatz kommen, um tieferliegende Mineralisierungen im Nahbereich aufzufinden, die bei früheren Messflügen nicht erfasst wurden. Die Unternehmensführung wartet geduldig auf den Erhalt der entsprechenden Genehmigungen für die Explorationsbohrungen.

Allgemeine Angelegenheiten des Unternehmens

Am 8. Februar 2019 teilte das Unternehmen mit, dass es eine strategische Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung arrangiert hat, um einen Erlös von 600.000 Dollar zu generieren. Die Unternehmensführung rechnet noch diese Woche mit dem Abschluss der Platzierung. LION wird auch weiterhin Chancen im Graphitsektor sondieren und freut sich schon sehr darauf, seinen Plan, sich als Großlieferant von Graphit für die Energiespeicherbranche zu positionieren, in die Tat umzusetzen.

Nähere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

Jason Walsh

Director & Officer

Global Li-Ion Graphite Corp.

Tel: 604.608.6314

E-Mail: info@liongraphite.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, beabsichtigen, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45850

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45850&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37956 H1082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA37956H1082

AXC0081 2019-02-11/10:06