Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Überzeugende Arbeitsmarktdaten haben am Freitag Hoffnungen auf weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Canada geschürt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei die Zahl der Beschäftigten in Kanada im Januar überraschend stark um 66.800 (Konsens: 5.000) gestiegen und das Lohnwachstum für nicht befristete Stellen sei von 1,5% auf 1,8% gg. Vj. angezogen. Die Arbeitslosenquote habe allerdings - getrieben durch den größten Zuwachs in der Partizipationsquote seit November 2009 - ebenfalls von 5,6% auf 5,8% zugelegt. Nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten sei der Kanadische Dollar spürbar angezogen. (11.02.2019/alc/a/a) ...

