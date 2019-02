Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zum Jahresende beobachtete Erholung an den Rentenmärkten der Schwellenländer setzte sich auch im neuen Jahr fort, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (J.P. Morgan EMBI Global Div.-Index) hätten die in Euro und US-Dollar notierenden Hartwährungsanleihen per 31. Januar ein Plus in Höhe von 4,4 Prozent verbuchen können. Zu Jahresbeginn hätten sich die Spreads zunächst noch leicht ausgeweitet. Im weiteren Verlauf habe dann aber verstärkt eine Erholung eingesetzt. Die Risikoprämien seien um 64 auf 358 Basispunkte gefallen. Dabei sei ein beträchtlicher Teil auf den sprunghaften Kursanstieg der Staatsanleihen aus Venezuela entfallen. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten sich insgesamt über erhöhte Mittelzuflüsse erfreut, da risikoreiche Assets stärker nachgefragt worden seien. Dazu hätten die Signalisierung einer zurückhaltenden Geldpolitik seitens der Federal Reserve, der Europäischen Zentralbank, der People's Bank of China sowie der Renditerückgang bei Bundesanleihen und US-Treasuries beigetragen. Die US-Notenbank Federal Reserve habe im vergangenen Monat ihren Zins-Autopiloten ausgesetzt. ...

