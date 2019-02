Schon zu Beginn des Jahres 2016 stand Wirecard im Kreuzfeuer. Der Kurs brach ebenfalls massiv ein und obwohl sich die Vorwürfe seinerzeit nicht materialisiert haben, dauerte es Monate, bis die Aktie sich von dem Rückschlag erholt hatte. Es bleibt immer etwas hängen und die Angst schwingt nun mit in den Köpfen der Anleger. Auch viele institutionelle Investoren werden sich zunächst einmal zurückhalten, schon allein weil ihre Anlagestatuten sie zu risikoaversen Engagements anhalten.



Dem Management von Wirecard kann man keine Vorwürfe machen. Man reagierte souverän, besonnen und zeitnah auf das Geschehen und stellte auch klar, dass die bisherigen Kritikpunkte im Rahmen einer internen und unabhängigen Prüfung adressiert und für unbedenklich befunden wurden.



Wo liegt also das Rest-Risiko für den Anleger? Was gegen Wirecard vorgebracht wird, bewegt sich überwiegend im Bereich "Portokasse". Selbst wenn es Verfehlungen gegeben haben sollte, steht ein mögliches Strafmaß in keiner Relation zur gezeigten Kursreaktion. Dazu kommt, dass die fundamentalen Kennzahlen - insbesondere im Vergleich mit dem Erzrivalen Adyen - nach der Talfahrt sehr attraktiv erscheinen. Ein Beispiel: Das 2019er KGV liegt bei 30, während Adyen hier mit 80 unterwegs ist.



Dennoch raten wir unseren Lesern nicht zu einem direkten Einstieg. Wir rechnen damit, dass es ähnlich laufen wir, wie schon bei der ersten großen Attacke auf Wirecard. Es wird dauern, bis die Anleger wieder Vertrauen gefasst haben und die Aktie wieder auf den Einkaufslisten steht. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist grandios, der Markt gigantisch. Wenn sich zeigt, dass die Aktie Halt gefunden hat, wird es Zeit, zuzuschlagen. Bringen Sie im Zweifel aber etwas Geduld mit.



Bernecker Redaktion