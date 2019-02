Im Freistaat Bayern passieren wundersame Dinge: Binnen zwei Wochen ist ein nicht unwesentlicher Teil der Bevölkerung zu Bienen-Rettern mutiert. Doch das erfolgreiche Volksbegehren Artenvielfalt sorgt für manchen Ärger.

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein kleines schwarz-gelbes Insekt den tiefschwarzen CSU-Chef Markus Söder so unter Druck setzen könnte? Dass das Schicksal der summenden Honigsammler den Freistaat derart bewegen könnte, und das mitten im Winter, vielerorts mitten im Schnee? "Rettet die Bienen": So hatten Natur- und Umweltschützer in Bayern in den vergangenen Wochen für ihr Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt geworben. Und die Menschen sind den Aufrufen in Scharen gefolgt. Es wurden erst Hunderttausende, dann war die Million geschafft. Das Volksbegehren dürfte sogar eines der erfolgreichsten in Bayerns Geschichte werden. "Das ist überwältigend", sagt die Hauptinitiatorin Agnes Becker.

Damit steht fest, und das schon vor der offiziellen Veröffentlichung der Zahlen durch den Landeswahlleiter an diesem Donnerstag: Es wird in Bayern voraussichtlich nach den Sommerferien einen Volksentscheid geben, bei dem die Bevölkerung über Maßnahmen für mehr Natur-, Umwelt- und Artenschutz abstimmen darf. Das ist ja eine Besonderheit in Bayern: Per Volksbegehren und Volksentscheid kann die Bevölkerung selbst Gesetze oder Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. Es gibt zwar Grenzen und durchaus hohe Hürden - doch die sind nun geschafft.

Dabei hatte die Initiative ...

