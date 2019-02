FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten gehen am Mittwoch moderate Anfangsgewinne bis zum Mittag wieder verloren. Auf die Stimmung drückt etwas, dass die Produktion in der Eurozone im Dezember zum Vorjahr um 4,2 Prozent gesunken ist. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 3,0 Prozent gerechnet. Gespannt warten die Anleger nun auf die BIP-Daten aus Deutschland, die am Donnerstag veröffentlicht werden.

Der DAX notiert noch knapp im Plus bei 11.133 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.195 nach oben.

Dass die Börsen die jüngsten Gewinne verteidigen liegt vor allem an der Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Genährt wird sie davon, dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Frist am 2. März für die Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe in den Raum gestellt hat, wenn sich beide Seiten bis dahin deutlich annähern sollten.

Tagsfavoriten sind vor diesem Hintergrund Aktien aus eher zyklischen Branchen wie Rohstoffe, Technologie und Chemie mit Subindex-Gewinnen zwischen 1,5 und 1,1 Prozent. Am Ende rangieren die eher defensiven Branchen Versorger und Gesundheit mit kleinen Einbußen gegenüber dem Vortag.

Osram mit Kurssprung

Ein altes Gerücht sorgt für einen Kurssprung bei Osram. Im Handel wird auf ein mögliches gemeinsames Gebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle für das Münchener Lichttechnologieunternehmen verwiesen. Die Spekulation gab es bereits Mitte Dezember. Die Aktie schießt um 11,4 Prozent nach oben.

Auf Trab hält die Börsianer weiter die Berichtssaison. Besser als erwartet sind die Zahlen der französischen Bank Natixis ausgefallen. Sowohl beim Nettogewinn wie auch bei der Kapitalquote seien die Erwartungen übertroffen worden, heißt es. Als Sahnehäubchen liege der Dividendenvorschlag am oberen Ende. Die Aktie handelt 1,6 Prozent fester.

Nicht gut kommen dagegen die Zahlen von ABN Amro. Der deutliche Einbruch im Nettogewinn könne aufgrund von Einmalaufwendungen vielleicht noch weggesteckt werden, sagt ein Händler. Aber der Rückgang im operativen Ergebnis komme schlecht an. Die Aktie wird mit einem Minus von 7,1 Prozent abgestraft.

Jenoptik überzeugt auf ganzer Linie

Besser als erwartet sind die Zahlen von Jenoptik ausgefallen. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei überraschend stark und spiegele nicht die Zurückhaltung anderer Unternehmen wider, so ein Marktteilnehmer. Dazu passe, dass der Auftragseingang stärker als prognostiziert ausgefallen sei. Hauck & Aufhäuser spricht von einer starken Wachstumsdynamik und rät weiter zum Kauf der Aktie. Jenoptik legen um 4,8 Prozent zu.

Bei Aurubis sei das saisonal üblicherweise immer etwas schwächere erste Quartal operativ gut gelaufen und habe Ergebnisse im erwarteten Rahmen produziert, berichten Marktteilnehmer. Der Kurs steigt um 2,8 Prozent.

Akzo Nobel erfreut mit Sonderdividende

Das Farben- und Chemieunternehmen Akzo Nobel hat den Verkauf seines Spezialchemiegeschäfts vollzogen und seinen Gewinn im vierten Quartal dank des Verkaufs deutlich gesteigert. Der niederländische Konzern will die Aktionäre über eine Sonderdividende und einen Aktienrückkauf daran teilhaben lassen. Das treibt den Kurs um 4,1 Prozent an.

Die Norma-Aktie steigt um 4,2 Prozent. Zwar werden Umsatzzahlen und Margenentwicklung am Markt bemängelt, allerdings habe die Aktie auf Wochensicht schon Schwäche gezeigt, so dass schlechte Nachrichten schon eingepreist sein könnten. Die DZ Bank wertet derweil das Sparprogramm von Norma positiv und hält die Bewertung der Aktie für historisch niedrig.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.195,35 0,14 4,60 6,46 Stoxx-50 2.954,33 0,16 4,71 7,04 DAX 11.139,85 0,12 13,77 5,50 MDAX 23.881,15 0,76 179,82 10,62 TecDAX 2.550,49 0,50 12,77 4,09 SDAX 10.629,15 0,83 87,59 11,78 FTSE 7.157,79 0,35 24,65 6,02 CAC 5.066,98 0,21 10,63 7,11 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,13 0,00 -0,11 US-Zehnjahresrendite 2,68 0,00 0,00 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.25 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1325 -0,04% 1,1327 1,1315 -1,2% EUR/JPY 125,30 +0,12% 125,30 125,01 -0,4% EUR/CHF 1,1381 -0,16% 1,1392 1,1389 +1,1% EUR/GBP 0,8757 -0,34% 0,8775 0,8781 -2,7% USD/JPY 110,64 +0,16% 110,64 110,49 +0,9% GBP/USD 1,2931 +0,29% 1,2908 1,2887 +1,3% Bitcoin BTC/USD 3.573,75 -0,23% 3.591,00 3.580,00 -3,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,78 53,10 +1,3% 0,68 +17,6% Brent/ICE 63,36 62,42 +1,5% 0,94 +16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,20 1.310,85 +0,0% +0,35 +2,2% Silber (Spot) 15,69 15,71 -0,1% -0,01 +1,3% Platin (Spot) 790,50 791,50 -0,1% -1,00 -0,8% Kupfer-Future 2,77 2,77 -0,0% -0,00 +5,3%

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2019 07:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.