AKTIENMÄRKTE (13.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.747,10 +0,08% +9,66% Euro-Stoxx-50 3.194,32 +0,11% +6,43% Stoxx-50 2.953,82 +0,14% +7,02% DAX 11.137,22 +0,10% +5,48% FTSE 7.157,17 +0,33% +6,02% CAC 5.066,08 +0,19% +7,09% Nikkei-225 21.144,48 +1,34% +5,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,09 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,71 53,10 +1,1% 0,61 +17,5% Brent/ICE 63,41 62,42 +1,6% 0,99 +16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,77 1.310,85 -0,0% -0,08 +2,2% Silber (Spot) 15,68 15,71 -0,1% -0,02 +1,2% Platin (Spot) 790,50 791,50 -0,1% -1,00 -0,8% Kupfer-Future 2,77 2,77 +0,1% +0,00 +5,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Obwohl US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit in den Raum gestellt hat, zunächst auf eine Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe zu verzichten, zeichnet sich zum Start an den US-Börsen nur eine gut behauptete Tendenz ab. Trump hat diese Flexibilität an die Bedingung geknüpft, dass es gute Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen bis zur vereinbarten harten Frist am 2. März gibt. Auch dass laut Trump ein zweiter Shutdown unwahrscheinlich ist, nachdem Republikaner und Demokraten eine Grundsatzvereinbarung gefunden haben, scheint die Anleger noch nicht aus der Reserve zu locken. Für Zurückhaltung könnte auch sorgen, dass im Handelsverlauf Konjunkturdaten kommen. Die US-Notenbank hat bekanntlich angekündigt, an deren Qualität ihren geldpolitischen Kurs auszurichten. Im Blick der Märkte stehen in diesem Zusammenhang auch wieder Auftritte diverser US-Notenbanker. Auf Unternehmensseite sorgt Apple für Gesprächsstoff mit Plänen für ein Abo-News-Angebot. Vorbörslich liegen Apple ein halbes Prozent im Plus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

Im Lauf des Tages:

- US/Diebold Nixdorf Inc, Ergebnis 4Q

- US/Hilton Worldwide Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Realeinkommen Januar

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Auf die Stimmung drückt etwas, dass die Produktion in der Eurozone im Dezember zum Vorjahr um 4,2 Prozent gesunken ist. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 3,0 Prozent gerechnet. Dass die Börsen die jüngsten Gewinne verteidigen liegt vor allem an der Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Genährt wird sie davon, dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Frist am 2. März für die Erhöhung der Strafzölle auf chinesische Importe in den Raum gestellt hat. Tagsfavoriten sind vor diesem Hintergrund Aktien aus eher zyklischen Branchen wie Rohstoffe, Technologie und Chemie mit Subindex-Gewinnen zwischen 1,5 und 1,1 Prozent. Am Ende rangieren die eher defensiven Branchen Versorger und Gesundheit mit kleinen Einbußen gegenüber dem Vortag. Ein altes Gerücht sorgt für einen Kurssprung bei Osram. Im Handel wird auf ein mögliches gemeinsames Gebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle verwiesen. Die Aktie schießt um 11,4 Prozent nach oben. Nicht gut kommen neue Zahlen von ABN Amro an. Der deutliche Einbruch im Nettogewinn könne aufgrund von Einmalaufwendungen vielleicht noch weggesteckt werden, sagt ein Händler. Aber der Rückgang im operativen Ergebnis komme schlecht an. Die Aktie wird mit einem Minus von 7,1 Prozent abgestraft. Besser als erwartet sind die Zahlen von Jenoptik ausgefallen. Jenoptik legen um 4,8 Prozent zu. Bei Aurubis sei das saisonal üblicherweise immer etwas schwächere erste Quartal operativ gut gelaufen und habe Ergebnisse im erwarteten Rahmen produziert, berichten Marktteilnehmer. Der Kurs steigt um 2,8 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8.25 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1321 -0,07% 1,1327 1,1315 -1,3% EUR/JPY 125,30 +0,12% 125,30 125,01 -0,4% EUR/CHF 1,1382 -0,16% 1,1392 1,1389 +1,1% EUR/GBP 0,8769 -0,20% 0,8775 0,8781 -2,6% USD/JPY 110,66 +0,17% 110,64 110,49 +0,9% GBP/USD 1,2907 +0,10% 1,2908 1,2887 +1,1% Bitcoin BTC/USD 3.571,50 -0,29% 3.591,00 3.580,00 -4,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China trieb die Aktienmärkte weiter an. Die Delegationen aus China und den USA konzentrieren sich in dieser Woche darauf, den groben Rahmen für ein Handelsabkommen für ihre Präsidenten zu erstellen. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag erklärt, er könnte Frist am 2. März, wenn neue Zölle auf chinesische Waren starten sollen, auch verstreichen lassen, wenn man bis dahin nahe an einem Abkommen sei. Die Nissan-Aktie stieg in Tokio nur um 0,6 Prozent und blieb damit hinter der Entwicklung des Gesamtmarktes zurück. Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem niedrigeren Fahrzeugabsatz als zunächst erwartet und senkte seine operative Gewinnschätzung. Toshiba verbesserten sich um 1,3 Prozent. Das Unternehmen senkte zwar die Prognose für die operative Entwicklung, allerdings soll der Nettogewinn gestützt werden vom geplanten vollständigen Verkauf der Chip-Sparte. Der Kurs des Ölunternehmens Inpex schoss um 12,5 Prozent nach oben nach einer erhöhten Prognose für den Gewinn. Auch an anderen Handelsplätzen ging es mit den Energiewerten aufwärts.

CREDIT

Erneut laufen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen etwas zusammen. Der allgemeine "Risk-On-Modus" schlägt sich auch hier nieder. Der ungewöhnliche Verzicht der spanischen Bank Santander auf die frühestmögliche Kündigung einer sogenannten AT1-Anleihe für Nachrang-Investoren löst keine Sorgen am Markt aus. Darüber sei bereits seit Wochen diskutiert worden, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW erzielt dank Absatzsprung in China guten Jahresstart

BMW hat im Januar dank deutlich besserer Verkäufe in China die Absätze leicht gesteigert. Trotz des schwierigen Umfelds in der Autobranche und diverser Modellwechsel erzielte der Münchener DAX-Konzern den besten Jahresstart in der Unternehmensgeschichte. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 0,5 Prozent auf 170.463 Einheiten.

Marke VW setzt im Januar weniger Pkw ab - China schwächer

Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im Januar weniger Autos ausgeliefert. Der Absatz fiel um 3,4 Prozent auf 515.500 Einheiten. Abgesehen von Brasilien und Russland, wo VW prozentual zweistellig zulegte, verzeichnete der Volumenhersteller laut Mitteilung in allen Märkten geringere Verkäufe.

Evonik stellt mehr Geld für Beteiligungen an Startups bereit

Der Spezialchemiekonzern Evonik stärkt sein Engagement als Wagniskapitalgeber. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen zweiten Fonds im Volumen von 150 Millionen Euro aufgelegt. Das Gesamtvolumen liege damit bei 250 Millionen Euro.

Modedesigner Hilfiger verkauft Hotel in Miami für 103 Mio Dollar

Der Modedesigner Tommy Hilfiger verkauft das Raleigh Hotel in Miami Beach. Ein Unternehmen des Designers und sein Partner, der türkische Mischkonzern Dogus Group, verkaufen die historische Immobilie für 103 Millionen US-Dollar.

Jenoptik sieht nach starkem Gesamtjahr weiteres Wachstum

Jenoptik hat im vergangenen Jahr die eigenen Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben. Dank eines starken Schlussquartals überraschte das TecDAX-Unternehmen besonders beim Auftragseingang, der deutlich über den Schätzungen der Analysten lag. Für das laufende Jahr rechnet Jenoptik mit weiterem Wachstum im Konzern.

Nordex erhält erstmals Großauftrag in der Ukraine

Der Windanlagenbauer Nordex hat einen Großauftrag über 133 Megawatt in der Ukraine erhalten. Bis Ende des laufenden Jahres wird das Hamburger Unternehmen 34 Turbinen der Baureihe N131/3900 für die erste Bauphase des Projekts "Syvash" liefern.

Normas Optimierungsprogramm soll ab 2021 Gewinnbeitrag leisten

Der Verbindungstechnologiespezialist Norma hat im vierten Quartal 2018 mit der Umsetzung eines Optimierungsprogramms begonnen. Damit soll das Geschäftsmodell mit Blick auf die Anforderungen der künftigen strategischen Wachstumsfelder wie der Elektromobilität und dem Wassermanagement weiterentwickelt werden.

Rhön-Klinikum steigt bei Software-Partner Tiplu ein

Rhön-Klinikum beteiligt sich zur Unterstützung der Digitalisierungsbemühungen an einem Softwarehersteller und hat sich eine Minderheitsbeteiligung an der Hamburger Tiplu GmbH gesichert.

Activision Blizzard reagiert mit Jobabbau auf Fortnite-Hype

Der US-Computer- und Videospieleentwickler Activision Blizzard hat 2018 zwar ein Rekordjahr hinter sich, allerdings leidet der Konzern zunehmend unter dem durch den Fortnite-Hype ausgelösten harten Wettbewerb. Das Unternehmen stellte für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang auf rund 6 von 7,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Akzo Nobel plant Sonderdividende und Aktienrückkauf wegen Spartenverkauf

Das Farben- und Chemieunternehmen Akzo Nobel hat den Verkauf seines Spezialchemiegeschäfts vollzogen und seinen Gewinn im vierten Quartal dank des Verkaufs deutlich gesteigert. Der Konzern beabsichtigt die Aktionäre über eine Sonderdividende und einen Aktienrückkauf teilhaben zu lassen.

Bank ABN Amro enttäuscht die Erwartungen

ABN Amro hat im Schlussquartal 2018 unter dem harten Wettbewerb auf dem inländischen Hypothekenmarkt, den volatilen Märkten sowie unter Wertberichtigungen gelitten. Unter dem Strich berichtete die Bank mit 316 Millionen Euro einen Gewinnrückgang um 42 Prozent und verfehlte damit die Markterwartungen von 419 Millionen Euro deutlich.

Apples Pläne für Abo-News-Angebot stoßen auf Widerstand - Kreise

Die Pläne des iPhone-Herstellers Apple für ein Abo-News-Angebot stoßen informierten Kreisen zufolge auf Widerstand der Medien- und Verlagshäuser. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, kritisierten die Verlage als potenzielle Inhaltelieferanten die finanziellen Bedingungen der Kalifornier. Das Unternehmen soll 50 Prozent der Abonnenteneinnahmen für sich beanspruchen.

Clariant verdient mehr und erhöht Dividende

Clariant hat im Gesamtjahr 2018 trotz eines zunehmend anspruchsvollen Umfeldes Umsatz und Gewinn erhöht. Die Aktionäre sollen an der besseren Entwicklung mit einer höheren Dividende beteiligt werden.

Googles Cloud-Chef will mit größerem Vertrieb Amazon einholen

Der neue Chef von Google Cloud-Geschäft will sein Vertriebsteam massiv vergrößern.

Heineken steigert Umsatz und erwartet volatiles Umfeld

Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat seinen Umsatz 2018 gesteigert, beim Gewinn jedoch leichte Einbußen verzeichnet. Auf das laufende Jahr blickt der Konzern weiterhin mit Vorsicht und erwartet aufgrund des wirtschaftlichen Umfeldes eine weiter andauernde Volatilität. Der Umsatz erhöhte sich organisch um 6,1 Prozent auf 22,47 Milliarden Euro.

Zwei Anwälte des inhaftierten Automanagers Ghosn beenden Mandat

Zwei Anwälte des inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn haben ihr Mandat niedergelegt. Gründe wurden nicht genannt.

Santanders Ausrutscher bei AT1-Anleihen befeuert Anlegerängste

Der spanische Kreditgeber Banco Santander wird eine riskante Art von Bankschulden nicht wie üblich zum frühstesmöglichen Termin ablösen. Die Entscheidung ist die erste derartige im sogenannten zusätzlichen Rang-1-Anleihemarkt.

Takeaway.com setzt Wachstum fort und grenzt Verlust ein

Der Online-Essenslieferdienst Takeaway.com hat sein starkes Wachstum im abgelaufenen Jahr fortgesetzt. Zudem schaffte es das niederländische Unternehmen trotz anhaltend hoher Investitionen, seinen Verlust 2018 einzugrenzen.

