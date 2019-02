Auf der Münchener Sicherheitskonferenz berät die Anti-IS-Koalition über den weiteren Kurs. Der IS verändere seine Vorgehensweise, sagt die Verteidigungsministerin.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat vor der Münchner Sicherheitskonferenz dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nicht vorzeitig nachzulassen. "Wir wissen, dass der IS nicht geschlagen ist, aber dass er sein Gesicht, seine Vorgehensweise verändert", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Vor dem Beginn der Konferenz werde die 13 Staaten umfassende Kerngruppe der Anti-IS-Koalition über den weiteren Kurs beraten. "Wir werden intensiv besprechen, wie wir die schleichende, auch überregionale Ausbreitung des IS über Untergrundnetzwerke verhindern und bekämpfen können", sagte sie.

Von Freitag bis Sonntag werden in München insgesamt 600 Experten für Sicherheitspolitik erwartet, darunter rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie rund 80 Außen- und Verteidigungsminister. Sie wollen die ganze Palette sicherheitspolitischer Fragen debattieren.

Im Kampf um die letzte Bastion der Terrormiliz in Syrien haben unterdessen die Kurden nach eigenen Angaben "spürbare Fortschritte" am Boden erzielt. Allerdings leisteten die Extremisten in dem Ort Al-Baghus erbitterten Widerstand, sagte Mustafa Bali, ein Sprecher der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Mittwochmorgen.

In den Reihen des IS seien kampferprobte Anhänger, die in den Kriegen in Tschetschenien oder Afghanistan Erfahrung ...

