Im Jahr des Super-Sommers 2018 hat der Getränkehersteller Gerolsteiner Brunnen mehr Wasser denn je verkauft. Mit einem Gesamtabsatz von 8,04 Millionen Hektolitern Getränken, hauptsächlich Mineralwasser, sei erstmals die 8-Millionen-Hektoliter-Grenze überschritten worden, sagte der kaufmännische Geschäftsführer des Unternehmens, Joachim Schwarz, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Gerolstein (Kreis Vulkaneifel). Im Vergleich zum Vorjahr sei der Absatz um 6,5 Prozent gestiegen. Der Gesamtumsatz wuchs um 7,8 Prozent auf 308,7 Millionen Euro.

Der lange und heiße Sommer habe Gerolsteiner "bestimmt den ein oder anderen Prozentpunkt" beim Plus beschert, sagte Schwarz. An einem heißen Tag seien zwischen 40 000 bis 45 000 Hektoliter in Gerolstein abgefüllt worden. Das sind umgerechnet 4 bis 4,5 Millionen Literflaschen. "Es ging richtig zur Sache." Trotz gesteigerter Nachfrage habe es keine Probleme bei der Lieferfähigkeit gegeben, sagte er.

Der heiße Sommer sei aber nicht der einzige Grund für die guten Zahlen. Das Unternehmen sieht sich mit seiner Qualitätsstrategie bereits seit Jahren im Aufwind. Mineralwasser spreche vieles an, was gerade aktuell sei: "Keine Kalorien, natürlich und bio", sagte Schwarz. "Und die Bereitschaft, dort Geld auszugeben, ist da."

Das dickste Absatzplus habe es beim stillen Mineralwasser gegeben. "Das ist auch ein Trend der letzten Jahre." Der Export legte um 4,5 Prozent zu: Wachstumstreiber seien Südkorea, Nordamerika und die Benelux-Staaten gewesen.

Gerolsteiner ist nach eigenen Angaben die umsatzstärkste Mineralwassermarke in Deutschland. Im Unternehmen arbeiten 840 Mitarbeiter. Den Gewinn gibt das Unternehmen nicht bekannt./rtt/DP/fba

