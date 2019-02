Paris (www.anleihencheck.de) - Die Sorge vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft hat in den vergangenen Monaten für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Die Aktienmärkte seien zum Jahresende 2018 hin enorm unter Druck geraten. Und auch an den Anleihemärkten sei es deutlich hektischer geworden, denn das aus den Aktienmärkten abgezogene Kapital sei in Anleihen umgeschichtet worden. ...

