Die Anleger des Kabelzulieferers Leoni mussten zuletzt starke Verluste hinnehmen. Nach einer Gewinnwarnung verlor die Aktie in den vergangenen Tagen mehr als ein Drittel an Wert. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Verluste auf rund 29 Prozent. Die Quirin Bank spricht von einer Übertreibung des Marktes und setzt auf eine Erholung, wie sie bereits nach den Abverkäufen im Jahr 2008/2009 und 2015/2016 zu beobachten war. Diese These wird dadurch unterstützt, dass die Aktie durch den Rücksetzer unter ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...